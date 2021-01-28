До Кецбая сватає Георгій Квілітая

Атакувальний півзахисник бельгійського Гента й національної збірної України Роман Безус зацікавив кіпрський Анортосіс.

Про це повідомляє POLITIS.

Безуса порекомендував головному тренеру Анортосіса Темурі Кецбая ексгравець Гента Георгій Квілітая, який зараз виступає за кіпрський клуб.

Питання Безуса буде вирішуватись в останні дні перед закриттям трансферного вікна.

Цього сезону в лізі Жупіле Роман Безус провів 13 матчів, але голів не забивав і асистів не віддавав.

Контракт Романа з Гентом закінчиться в кінці червня 2022 року. Анортосіс йде на 4 позиції в чемпіонаті Кіпру.

Нагадаємо, Гент із Яремчуком вирвав нічию у Сінт-Трейдена у Лізі Жуліпе.