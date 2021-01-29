Футболісти пропустять найближчі матчі

Футболісти Баварії Леон Горецка та Хаві Мартінес заразилися коронавірусом.

Про це заявив головний тренер команди Ганс-Дітер Флік.

"Тести Леона і Хаві на коронавірус дали позитивні результати. Гравці були відправлені на карантин. Шкода, що вірус вразив обох. Поки вони не зможуть нам допомогти", - заявив Флік.

У нинішньому сезоні 25-річний Горецка взяв участь в 15 матчах чемпіонату Німеччини, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. 32-річний Мартінес зіграв в 10 зустрічах німецької Бундесліги, проте не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, названа збірна десятиліття за версією IFFHS.