Названа збірна десятиліття за версією IFFHS

Джерело - iffhs.de.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала збірну світу минулого десятиліття.
Про це повідомляє пресслужба IFFHS.
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У список увійшли кращі футболісти за версією організації в період з 2011 по 2020 рік.
Воротар: Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина);
Захисники: Марсело (Реал, Бразилія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Серхіо Рамос (Реал, Іспанія), Філіпп Лам (екс-Баварія, Німеччина);
Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Хорватія), Андрес Іньєста (екс-Барселона, Іспанія), Тоні Кроос (Реал, Німеччина);
Нападники: Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина), Роберт Левандовський (Баварія, Польща), Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія).