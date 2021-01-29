Названа збірна десятиліття за версією IFFHS

Стала відома команда десятиріччя

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала збірну світу минулого десятиліття.

Про це повідомляє пресслужба IFFHS.

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У список увійшли кращі футболісти за версією організації в період з 2011 по 2020 рік.

Воротар: Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина);

Захисники: Марсело (Реал, Бразилія), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Серхіо Рамос (Реал, Іспанія), Філіпп Лам (екс-Баварія, Німеччина);

Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Хорватія), Андрес Іньєста (екс-Барселона, Іспанія), Тоні Кроос (Реал, Німеччина);

Нападники: Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина), Роберт Левандовський (Баварія, Польща), Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія).