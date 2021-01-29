Олександрія програла Арді у контрольному матчі

Олександрійська команда провалила другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, Олександрія на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у контрольному матчі зустрічалася з болгарською Ардою.

У першому таймі матчу Дубра вивів вперед Олександрію. Після перерви болгари забили три голи.

Відзначимо, що для підопічних Володимира Шарана сьогодні це був другий контрольний матч. Раніше вони переграли команду Аланьяспор U-19.

Контрольний матч

29 січня

Олександрія (Україна) - Арда (Болгарія) 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Дубра, 1:1 - 50 Жуніньйо, 1:2 - 82 Делєв, 1:3 - 90+1 Жуніньйо