 Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі

Сьогодні 13:23 728 0
Єдиний гол забив Максим Третьяков
Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, Олександрія на навчально-тренувальних зборах у Туреччині провела контрольний матч з місцевою командою Аланьяспор U-19.

Матч завершився мінімальною перемогою команди Шарана 1:0. Єдиний гол забив Максим Третьяков, який реалізував пенальті. 

Сьогодні Олександрія проведе ще один спаринг. Суперником буде болгарська Арда. Початок о 16:00.

Контрольний матч
29 січня

Олександрія (Україна) - Аланьяспор U-19 (Туреччина) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Третьяков (пен)

Раніше, Олександрія зіграла внічию з ЦСКА 1948.

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