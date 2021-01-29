Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 січня, Олександрія на навчально-тренувальних зборах у Туреччині провела контрольний матч з місцевою командою Аланьяспор U-19.
Матч завершився мінімальною перемогою команди Шарана 1:0. Єдиний гол забив Максим Третьяков, який реалізував пенальті.
Сьогодні Олександрія проведе ще один спаринг. Суперником буде болгарська Арда. Початок о 16:00.
Контрольний матч
29 січня
Олександрія (Україна) - Аланьяспор U-19 (Туреччина) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Третьяков (пен)
Раніше, Олександрія зіграла внічию з ЦСКА 1948.