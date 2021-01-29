Олександрія переграла команду з Туреччини у контрольному матчі

Єдиний гол забив Максим Третьяков

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, Олександрія на навчально-тренувальних зборах у Туреччині провела контрольний матч з місцевою командою Аланьяспор U-19.

Матч завершився мінімальною перемогою команди Шарана 1:0. Єдиний гол забив Максим Третьяков, який реалізував пенальті.

Сьогодні Олександрія проведе ще один спаринг. Суперником буде болгарська Арда. Початок о 16:00.

Контрольний матч

29 січня

Олександрія (Україна) - Аланьяспор U-19 (Туреччина) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Третьяков (пен)

Раніше, Олександрія зіграла внічию з ЦСКА 1948.