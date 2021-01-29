Коваленко прибуде до Італії в найближчі години

Хавбек гірників у кроці від переходу в Аталанту

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко вже в найближчі години прибуде до Італії для проходження медогляду в Аталанті.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Раніше повідомлялося про те, що медогляд Коваленко в Аталанті запланований на завтра, 30 січня. При цьому сьогодні вранці хавбек разом з Шахтарем вилетів на збори до Туреччини.

Шахтар отримає за Коваленка 1 мільйон євро. Офіційно трансфер буде оформлений 1 лютого.

У нинішньому сезоні на рахунку Коваленка 4 голи в 11 матчах за Шахтар у всіх турнірах.