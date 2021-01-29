Хавбек гірників в кроці від переходу в клуб Руслана Маліновського

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко стане гравцем Аталанти вже в понеділок, 1 лютого.

Про це повідомляє Sky Sport Italia

Раніше повідомлялося про те, що 30 січня він пройде медогляд в італійському клубі.

За свого півзахисника Шахтар отримає 1 мільйон євро. Така скромна сума пов'язана з тим, що контракт гравця закінчується влітку поточного року.

Сам Коваленко вже погодив умови особистого контракту з Аталантою. Очікується, що угода буде розрахована на 4,5 роки.

Раніше повідомлялося про те, що Коваленко вирушив з Шахтарем на збір до Туреччини, незважаючи на переговори з Аталантою.

У нинішньому сезоні на рахунку Коваленко 4 голи в 11 матчах за Шахтар у всіх турнірах.