Джерело - sport.ua.
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко стане гравцем Аталанти вже в понеділок, 1 лютого.
Про це повідомляє Sky Sport Italia
Раніше повідомлялося про те, що 30 січня він пройде медогляд в італійському клубі.
За свого півзахисника Шахтар отримає 1 мільйон євро. Така скромна сума пов'язана з тим, що контракт гравця закінчується влітку поточного року.
Сам Коваленко вже погодив умови особистого контракту з Аталантою. Очікується, що угода буде розрахована на 4,5 роки.
Раніше повідомлялося про те, що Коваленко вирушив з Шахтарем на збір до Туреччини, незважаючи на переговори з Аталантою.
У нинішньому сезоні на рахунку Коваленко 4 голи в 11 матчах за Шахтар у всіх турнірах.