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В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах

Сьогодні 10:56 591 0
УЄФА не збирається змінювати затверджений формат турніру
В УЄФА підтвердили проведення Євро-2020 у 12 містах
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - uaf.uа.

УЄФА підтвердив свій намір провести європейську першість у 12-ти містах відповідно до вже опублікованого розкладу.

Про це розповів президент організації Александер Чеферін.

"УЄФА має намір провести Євро-2020 у раніше запланованих 12-ти містах. Чемпіонат Європи — це флагманський футбольний турнір для збірних на континенті й життєво важливе джерело фінансування масового футболу й подальшого розвитку гри.

Актуально: Євро-2020 може відбутися у одній країні

Я оптимістично налаштований щодо того, що в міру наближення до турніру ситуація з вірусом, швидше за все, сильно зміниться, і важливо, щоб ми надали містам-організаторам та урядам якомога більше часу, щоб окреслити картину того, що, можливо, буде нас очікувати в червні й липні.

Уболівальники — це величезна частина того, що робить футбол особливим, і це вірно як щодо Євро, так і щодо будь-якого матчу. Ми повинні докласти максимальних зусиль, аби вони змогли повернутися на стадіони", - розповів Чеферін.

Через мінливу ​​ситуацію навколо пандемії коронавірусу останній термін надання планів розміщення уболівальників на стадіонах УЄФА переніс на початок квітня.

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