 Луческу назвав своє головне завдання у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу назвав своє головне завдання у Динамо

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Фахівець - про завдання, які стоять перед тренерським штаб киян
Луческу назвав своє головне завдання у Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - sport-express.ru.

 Через відсутність суперництва страждає весь український футбол

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Не мені судити, чи є різниця між Динамо літнього зразка і нинішнім. Єдине, що можу сказати: досягнення результату не було моїм головним завданням, коли я прийшов в клуб. По-перше, потрібно було побудувати команду. По-друге, поставити гарний футбол, який подобався б глядачам. По-третє, довести молодих гравців до досить високого рівня, щоб вони спокійно могли грати в міжнародних матчах. І тільки потім - результат.

Тому що відразу ж його домогтися неможливо. Для цього потрібна вибудувана команда, а для цього потрібен час. Команда добре навчена, з хорошими відносинами усередині колективу, з хорошою дисципліною. Рік тому Динамо програло Шахтарю 23 очка в чемпіонаті. Це занадто. Через відсутність суперництва страждає весь український футбол", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу хотів відмовитися очолити Динамо через протести уболівальників.

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