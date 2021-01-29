У складі Луческу є несподіванки

Динамо вирушило до Туреччини, аби продовжити планову підготовку до другої частини сезону.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Мірча Луческу взяв на турецький збір наступних футболістів:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.

Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого.

Нагадаємо, Луческу вразила гра двох півзахисників Динамо U-21.