Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо вирушило до Туреччини, аби продовжити планову підготовку до другої частини сезону.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Мірча Луческу взяв на турецький збір наступних футболістів:
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин.
Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.
Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого.
Нагадаємо, Луческу вразила гра двох півзахисників Динамо U-21.