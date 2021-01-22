 Євро-2020 може відбутися у одній країні | Євро-2020 | Champion.com.ua
Мій профіль
Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу
Вчора 15:46 4364
Суркіс пропонував Путіну провести чемпіонат Європи разом з Україною
Вчора 20:15 1435
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?
Вчора 19:52 390
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Вчора 19:31 1047
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція
Вчора 18:35 256
Промоутер назвав дату бою Джошуа – Ф’юрі
Вчора 17:12 1562
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE
Вчора 17:07 2122
Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за інтерв'ю
Вчора 16:14 1841
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист працює в Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Вчора 15:07 5053 1
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Вчора 08:08 1843
Блоги
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
Вчора 21:11 220
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця? Андрій Твердохліб
Вчора 19:52 387
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 1046
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
Вчора 17:01 614
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 1843
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Січня 2021
23:57 Футбол ПСЖ знищив Монпельє у 21 турі Ліги 1 78
23:51 Футбол Леванте зіграло внічию з Вальядолідом у 20 турі Ла-Ліги 76
23:44 Футбол Торіно вирвало нічию у Беневенто в матчі 19 туру Серії А 93
23:27 Футбол Боруссія М розібралася з Боруссією Д у 18 турі Бундесліги 136
23:08 Футбол Луческу хоче підписати капітана Динамо Бухарест 501
22:49 Футбол Рома визначилася з пріоритетним кандидатом на заміну Фонсеці 327
22:30 Футбол Мілан орендував гравця Челсі 259
22:15 Євро-2020 Євро-2020 може відбутися у одній країні 366
21:57 Теніс Стаховський вказав на важливість переходу сфери послуг на українську мову 355
21:47 Футбол Тренер дубля Олімпіка: Шахаб виконує всі вимоги на 100% 273
21:33 Біатлон Дудченко: Я більше задоволений, ніж розчарований 364
21:17 Баскетбол Прометей вилетів з Єврокубка ФІБА 357
21:11 Блог Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов 221
20:56 ММА Мак-Грегор отримав цікавий подарунок від Пуар’є 490
20:47 Футбол Буряк став амбасадором Динамо 781
20:31 Футбол Шахаб назвав найсильнішого гравця УПЛ 584
20:15 Футбол Суркіс пропонував Путіну провести чемпіонат Європи разом з Україною 1435
20:00 Кіберспорт EBC Dnipro здолав Azow Wolves у чемпіонаті України 249
19:58 Баскетбол Запоріжжя розібралося з Будівельником у Суперлізі 272
19:52 Блог Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця? 390
19:47 Футбол Динамо зіграє спаринг з національною збірною 846
19:31 Блог Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди 1047
19:30 Футбол Рух підпише ще одного легіонера 480
19:19 Баскетбол ФБУ виправдала Кобця 416
19:00 Кіберспорт Dneprodym отримав технічну поразку у матчі з Ternopil Gamimg 316

Євро-2020 може відбутися у одній країні

Вчора 22:15 366 0
Євро-2012 може відбутися в одній країні
Євро-2020 може відбутися у одній країні
#Євро-2020, #УЄФА

Джерело - sport.ua.

Президент УЄФА Александер Чеферін серйозно розглядає можливість проведення Євро-2020 в одній країні, а не в 12-ти, як планувалося спочатку.

Про це розповів глава правління Баварії Карл-Гайнц Румменігге

"Не можна забувати, що ідея цього особливого турніру народилася, коли коронавірусу ще не було. У той час це була ініціатива Комісії Євросоюзу, яка хотіла, щоб футбол був представлений по всій Європі. Але я знаю, що президент УЄФА Александер Чеферін неймовірно обережний у питаннях коронавірусу і думає про те, що має сенс провести турнір тільки в одній країні", - відзначив Румменігге.

Неназваний представник УЄФА не спростував цю інформацію, але відзначив, що на даному етапі ніяких коментарів з цього приводу не буде, а УЄФА продовжує роботу, виходячи з того, що фінальний раунд Євро-2020 буде проводитися по всій Європі

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Нагадаємо, збірна України отримали останнього суперника в групі на Євро-2020.

Коментарі ()