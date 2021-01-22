Євро-2020 може відбутися у одній країні

Євро-2012 може відбутися в одній країні

Президент УЄФА Александер Чеферін серйозно розглядає можливість проведення Євро-2020 в одній країні, а не в 12-ти, як планувалося спочатку.

Про це розповів глава правління Баварії Карл-Гайнц Румменігге

"Не можна забувати, що ідея цього особливого турніру народилася, коли коронавірусу ще не було. У той час це була ініціатива Комісії Євросоюзу, яка хотіла, щоб футбол був представлений по всій Європі. Але я знаю, що президент УЄФА Александер Чеферін неймовірно обережний у питаннях коронавірусу і думає про те, що має сенс провести турнір тільки в одній країні", - відзначив Румменігге.

Неназваний представник УЄФА не спростував цю інформацію, але відзначив, що на даному етапі ніяких коментарів з цього приводу не буде, а УЄФА продовжує роботу, виходячи з того, що фінальний раунд Євро-2020 буде проводитися по всій Європі

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Нагадаємо, збірна України отримали останнього суперника в групі на Євро-2020.