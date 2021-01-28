Луческу вразила гра двох півзахисників Динамо U-21

Двоє гравців молодіжки Динамо викликали у першу команду

Головний тренер Динамо Мірча Луческу довикликав в першу команду двох півзахисників "молодіжки" киян - Вікентія і Назара Волошинів.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Напередодні молодіжний склад Динамо провів товариський матч з ФК Лівий берег. Спаринг особисто відвідав головний тренер киян Мірча Луческу.

"Біло-сині" впевнено перемогли 3:0, а на румунського наставника дуже позитивне враження справили хавбеки команди Юрія Мороза – Вікентій і Назар Волошини. Перший забив два м'ячі, другий – активно діяв на фланзі.

Як наслідок, було прийнято рішення, що на другому зборі, на який Динамо відлітає завтра, 29 січня, обидва футболісти будуть працювати у складі першої команди.

Нагадаємо, Динамо планує створити свою криптовалюту.