Інтер узгодив новий контракт з Лаутаро

Лаутаро Мартінес залишиться в Інтері

Інтер домовився з Лаутаро Мартінесом щодо продовження контракту.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво міланського клубу провело зустріч з агентами гравця, Бето Яке і Роландо Сарате, на якій були остаточно узгоджені умови угоди.

Новий контракт Мартінеса з Інтером буде розрахований до літа 2024 року. Зарплата гравця складе 5 млн євро в рік плюс бонуси.

У нинішньому сезоні на рахунку Лаутаро 10 голів і 5 асистів в 27 матчах за Інтер у всіх турнірах. 23-річний аргентинець виступає за міланський клуб з літа 2018 року.

Нагадаємо, Інтер хоче обміняти Санчеса на Джеко.