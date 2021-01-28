Інтер хоче обміняти Санчеса на Джеко

Інтер і Рома можуть зробити взаємовигідний обмін гравцями.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Ряди римлян може поповнити форвард "нерадзуррі" Алексіс Санчес, тоді як в зворотному напрямку піде боснійський форвард Едін Джеко. Переговори між командами знаходяться на ранній стадії.

У нинішньому сезоні Санчес зіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав три ассисти. На рахунку Джеко 8 м'ячів і дві результативні передачі в 20 поєдинках.

Нагадаємо, Джеко хоче залишити Рому.