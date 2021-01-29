Динамо зацікавив капітан Брондбю

Динамо цікавиться центральним захисником данського Брондбю Андреасом Максом.

Про це розповів Ерік Браун, один із засновників Асоціації футболістів України.

"Капітан Брондбю, молодий центральний захисник Андреас Макше додав би Динамо стабільності. Є інформація, що він сподобався київському клубу. Кияни можуть його підписати.

Для Андреаса це був би чудовий варіант. Все залежить від можливостей Динамо.

Це клуб з великим ім'ям, але бездіяльність на трансферному ринку в плані покупок і продажів футболістів явно не додає плюсів іміджу.

Динамо потрібно вкладати гроші в правильних гравців, не тільки в українців", – сказав Браун.