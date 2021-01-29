Динамо зацікавив капітан Брондбю

Джерело - 1927.kiev.ua.
Динамо цікавиться центральним захисником данського Брондбю Андреасом Максом.
Про це розповів Ерік Браун, один із засновників Асоціації футболістів України.
"Капітан Брондбю, молодий центральний захисник Андреас Макше додав би Динамо стабільності. Є інформація, що він сподобався київському клубу. Кияни можуть його підписати.
Для Андреаса це був би чудовий варіант. Все залежить від можливостей Динамо.
Це клуб з великим ім'ям, але бездіяльність на трансферному ринку в плані покупок і продажів футболістів явно не додає плюсів іміджу.
Динамо потрібно вкладати гроші в правильних гравців, не тільки в українців", – сказав Браун.
Нагадаємо, Луческу вразила гра двох півзахисників Динамо U-21.