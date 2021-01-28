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Аллегрі підписав попередній контракт з Ромою

Вчора 23:40 587 0
Массіміліано Аллегрі може відновити тренерську кар'єру
Аллегрі підписав попередній контракт з Ромою
#Рома

Джерело - isport.ua.

Колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі очолить Рому, змінивши на посту Паулу Фонсека.

Про це повідомляє Radio Radio.

Очікується, що новий тренер приєднається до команди влітку 2021 року. Сторони погодили дворічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

У Ромі Аллегрі буде отримувати більше, ніж Фонсека, але ця зарплата буде менше, ніж та, що отримував в Ювентусі. Виплати тренеру складуть близько 4,5 млн євро за сезон.

Контракт набере чинності в тому випадку, якщо команда кваліфікується в Лігу чемпіонів, проте, якщо команда не буде прогресувати при Фонсеці, то італієць може очолити Рому раніше терміну.

Нагадаємо, Рома хоче обміняти Джеко на Жіру.

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