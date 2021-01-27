 Рома хоче обміняти Джеко на Жіру | Футбол | Champion.com.ua
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Рома хоче обміняти Джеко на Жіру

Сьогодні 16:45 210 0
Рома хоче позбутися Джеко
Рома хоче обміняти Джеко на Жіру
#Джеко, #Рома, #Челсі, #Жіру

Рома до закінчення зимового трансферного вікна має намір здійснити обмін свого форварда Едіна Джеко на нападника Челсі Олів'є Жіру.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Римлянам не вдалося обміняти Джеко, який посварився з тренером Пауло Фонсека, на Маріано Діаса або Мартіна Брейтвейта, але перший не захотів міняти Реал на Рому, а другий - Барселону на Рим.

Як вважає італійське видання, прихід в Челсі Томаса Тухель може скоротити ігрову практику Жіру, а Олів'є сподівається пробитися в збірну Франції на фінальний турнір чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Джеко хоче залишити Рому.

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