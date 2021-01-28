 Динамо планує створити свою криптовалюту | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо планує створити свою криптовалюту

Сьогодні 19:02 395 0
Динамо шукає нові шляхи доходу
Динамо планує створити свою криптовалюту
#Динамо

Джерело - ukrinform.ua.

Динамо презентувало безпрецедентний для України інноваційний проект – токенізацію клубу.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Слідом за провідними європейськими клубами Барселоною, Ювентусом, Атлетіко, ПСЖ і Міланом, Динамо планує випустити власні маркери і почати власну цифрову економіку. Цей проект клуб втілюватиме  в партнерстві з американською компанією Moonwalk, яка має значний досвід в сфері діджиталізаціі спорту і успішні кейси співпраці зі спортивними клубами США.

В основі проекту випуск клубної криптовалюти, яка буде орієнтована на вболівальників клубу. Передбачається, що за рахунок цієї криптовалюти Динамо збільшить свій дохід та компенсує втрати, яких зазнав клуб через пандемію.

Уболівальники Динамо, які вирішать придбати клубну криптовалюту, зможуть її витрачати на стадіоні, а також використовуватимуть її для придбання клубної атрибутики. Передбачається, що для розрахунку криптовалютою діятимуть спеціальні знижки.

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