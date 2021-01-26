 Джеко хоче покинути Рому | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 10:52 3527
Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі
Сьогодні 11:51 511
Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем
Сьогодні 11:33 954
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:25 24666
У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком
Сьогодні 11:15 720
Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати
Сьогодні 09:25 2818 1
Британський промоутер: Мене дратує, що Усика хочуть кинути
Сьогодні 06:12 3251
Шахтар не продовжить контракт з Тайсоном
Вчора 20:31 2097
Шахтар хоче повернути Тейшейру
Вчора 17:45 1482
Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом
Вчора 17:30 920
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:29 Футбол Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо 1039
16:14 Футбол Суркіс: Я не дам розвалити Динамо 1220
16:10 Блог Рівно рік тому трагічно загинув Кобі Браянт 158
15:55 Футбол Баєнко перейшов до естонського клубу 113
15:39 Футбол Джеко хоче залишити Рому 238
15:36 Блог Усик готується до повернення. Боксер показав роботу з молотом 308
15:32 Футбол Атлетік - Хетафе 5:1. Огляд матчу 154
15:25 Футбол У Барселони є понад мільярд євро боргу 331
15:09 Бокс Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика 338
14:55 Футбол Мілевський: Упевнений, що фізично команда Минай буде готова 505
14:47 Гандбол Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату світу з гандболу 504
14:39 Футбол Лучкевич радикально висловився щодо завершення контракту з Олександрією 497
14:25 Футбол Мілан спробує влітку підписати Отавіо 262
14:09 Бокс Джойс: Бій з Усиком я хочу найбільше 404
13:51 Футбол Колишній захисник Динамо цікавий Лудогорцю 844
13:33 Футбол Бонавентуре залишив Брюгге перед матчами с Динамо 498
13:30 Кіберспорт Odessa Gaming прийматиме Ternopil Gamimg у чемпіонаті України 226
13:15 ММА Мак-Грегора відсторонили від боїв 798
12:59 Блог Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке 330
12:57 Футбол Захисник Реала заразився коронавірусом 368
12:41 Футбол Манчестер Сіті посперечається з Шахтарем за Кайкі 572
12:25 Інше В України затверджено День тренера 324
12:09 Лижі Большунов може отримати майже три роки в'язниці 1519 1
11:51 Футбол Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі 511
11:33 Футбол Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем 954

Джеко хоче залишити Рому

Сьогодні 15:39 238 0
Нападник не збирається продовжувати працювати з екснаставником Шахтаря
Джеко хоче залишити Рому
#Рома, #Джеко

Джерело - sport.ua.

Форвард італійської Роми і національної збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко хоче змінити клуб через конфлікт з головним тренером команди Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє Goal.com.

Джеко і Фонсека посварилися через звільнення з клубу менеджера команди Джанлуки Гомбера. Це призвело до того, що форвард був виключений зі складу та тренувався на самоті.

Фонсека після нещодавнього матчу з Спецією (4:3) відмовився відповідати на запитання про боснійського форварда.

Відзначимо, що в цьому сезоні Джеко провів в чемпіонаті Італії 15 матчів і забив 7 голів. До закінчення трансферного періоду в Італії залишився тиждень.

Коментарі ()