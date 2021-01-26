Нападник не збирається продовжувати працювати з екснаставником Шахтаря

Форвард італійської Роми і національної збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко хоче змінити клуб через конфлікт з головним тренером команди Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє Goal.com.

Джеко і Фонсека посварилися через звільнення з клубу менеджера команди Джанлуки Гомбера. Це призвело до того, що форвард був виключений зі складу та тренувався на самоті.

Фонсека після нещодавнього матчу з Спецією (4:3) відмовився відповідати на запитання про боснійського форварда.

Відзначимо, що в цьому сезоні Джеко провів в чемпіонаті Італії 15 матчів і забив 7 голів. До закінчення трансферного періоду в Італії залишився тиждень.