 Шахтар запропонував 5 млн євро за 17-річного бразильця | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар запропонував 5 млн євро за юного бразильця

Сьогодні 16:31 553 0
Шахтар цікавиться юним бразильським гравцем
Шахтар запропонував 5 млн євро за юного бразильця
#Шахтар

Джерело - espreso.tv.

Флуміненсе відмовився продавати Шахтарю 17-річного форварда Кайку за 5 млн євро.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Шахтар запропонував 5 млн євро за 70% прав на нападника. Ця сума могла зрости до 15 млн євро з урахуванням бонусів. Наразі переговори між українським та бразильським клубами тривають.

На футболіста також претендують Манчестер Сіті та Ліверпуль. Також форвард юнацької збірної Бразилії отримав пропозицію про продовження на 3 роки контракту із Флуміненсе.

Чинна угода Кайку із бразильцями розрахована до 2022 року. Наразі він не може перейти в інший клуб до червня 2021 року, поки йому не виповниться 18 років.

Нагадаємо, Аталанта хоче підписати Коваленка до кінця січня.

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