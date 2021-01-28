Аталанта хоче підписати Коваленка до кінця січня

Італійський клуб хоче домовитися з гірниками

Аталанта дійсно домовилася з півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком про контракт.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Однак клуб хотів би оформити перехід зараз, а не влітку, коли українець стане вільним агентом.

Для цього потрібно домовитися з Шахтарем про суму компенсації. Аталанта готова до останнього дня зимового трансферного вікна вести переговори про перехід.

Раніше повідомлялося, що 24-річний Коваленко отримав не найкращу пропозицію від Шахтаря з приводу контракту і має намір піти.

В Аталанті виступає українець Руслан Маліновський.