Аталанта хоче підписати Коваленка до кінця січня

Джерело - sport.ua.
Аталанта дійсно домовилася з півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком про контракт.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Однак клуб хотів би оформити перехід зараз, а не влітку, коли українець стане вільним агентом.
Для цього потрібно домовитися з Шахтарем про суму компенсації. Аталанта готова до останнього дня зимового трансферного вікна вести переговори про перехід.
Раніше повідомлялося, що 24-річний Коваленко отримав не найкращу пропозицію від Шахтаря з приводу контракту і має намір піти.
В Аталанті виступає українець Руслан Маліновський.