 Аталанта хоче підписати Коваленка до кінця січня | Футбол | Champion.com.ua
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#Аталанта, #Коваленко

Джерело - sport.ua.

Аталанта дійсно домовилася з півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком про контракт.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Однак клуб хотів би оформити перехід зараз, а не влітку, коли українець стане вільним агентом.

Для цього потрібно домовитися з Шахтарем про суму компенсації. Аталанта готова до останнього дня зимового трансферного вікна вести переговори про перехід.

Раніше повідомлялося, що 24-річний Коваленко отримав не найкращу пропозицію від Шахтаря з приводу контракту і має намір піти.

В Аталанті виступає українець Руслан Маліновський.

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