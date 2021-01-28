Фіорентина орендувала захисника Наполі

Малькюї приєднався до фіалок до кінця сезону

Фіорентина дійшла згоди з Наполі про оренду французького захисника Кевіна Малькюї.

Про це повідомляє пресслужба фіалок.

29-річний футболіст приєднався до команди до кінця сезону, однак в контракті не прописана опція пріоритетного викупу Малькюї.

У нинішньому сезоні француз не отримав довіри від наставника неаполітанського клубу Дженнаро Гаттузо, взявши участь лише у двох матчах Серії А і не відзначившись результативними діями.

Відзначимо, що чинної угоди Малькюї з Наполі розрахована до літа 2022 року, а його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, складає 7 мільйонів євро.

Раніше, до Фіорентини перебрався Кокорін.