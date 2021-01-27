 Російський нападник перейшов до Фіорентини | Футбол | Champion.com.ua
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Російський нападник перейшов до Фіорентини

Сьогодні 14:56 376 0
Кокорін перебрав до Серії А
Російський нападник перейшов до Фіорентини
#Кокорін, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Нападник московського Спартака Олександр Кокорін став футболістом Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Вчора гравець пройшов медичний огляд. Кокорін виступатиме під 91-м номером.

Нагадаємо, Олександр перейшов у Спартак влітку 2020-го на правах вільного агента.

Раніше, Фіорентина здолала Кротоне у 19 турі Серії А.

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