Російський нападник перейшов до Фіорентини

Джерело - Чемпіон.
Нападник московського Спартака Олександр Кокорін став футболістом Фіорентини.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Вчора гравець пройшов медичний огляд. Кокорін виступатиме під 91-м номером.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝
I dettagli 🔗 https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
Нагадаємо, Олександр перейшов у Спартак влітку 2020-го на правах вільного агента.
Раніше, Фіорентина здолала Кротоне у 19 турі Серії А.