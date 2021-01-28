Клуб Другої ліги знявся з турніруі змагань

Джерело - Чемпіон.
ФК Черкащина (Черкаська область) знімається з чемпіонату Другої ліги.
Про це заявив один з представників інвесторів клубу Володимир Лашкул.
"Загальні збори засновників ОПФК Черкащина прийняли рішення про намір припинити участь правонаступника команди майстрів Черкаський Дніпро, команди Черкащина, в чемпіонаті України серед професійних команд", - зазначив Лашкул.
За підсумками першої частини сезону команда займала 5-е місце у Другій лізі Б.
Раніше клуб називався Славутич і Черкаський Дніпро. Найвищим досягненням був півфінал Кубка України у 2014 році.
В регіоні планується співпраця клубів МСК Дніпро і ЛНЗ Лебедин, які протягом 3-5 років планують вивести свою команду в УПЛ.
Нагадаємо, президент ПФЛ виділив потенціал ліги.