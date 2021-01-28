Клуб Другої ліги знявся з турніруі змагань

Черкащина не поновить сезон навесні

Джерело - Чемпіон.

ФК Черкащина (Черкаська область) знімається з чемпіонату Другої ліги.

Про це заявив один з представників інвесторів клубу Володимир Лашкул.

"Загальні збори засновників ОПФК Черкащина прийняли рішення про намір припинити участь правонаступника команди майстрів Черкаський Дніпро, команди Черкащина, в чемпіонаті України серед професійних команд", - зазначив Лашкул.

За підсумками першої частини сезону команда займала 5-е місце у Другій лізі Б.

Раніше клуб називався Славутич і Черкаський Дніпро. Найвищим досягненням був півфінал Кубка України у 2014 році.

В регіоні планується співпраця клубів МСК Дніпро і ЛНЗ Лебедин, які протягом 3-5 років планують вивести свою команду в УПЛ.

Нагадаємо, президент ПФЛ виділив потенціал ліги.