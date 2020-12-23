Президент ПФЛ виділив потенціал ліги

Олександр Каденко прокоментував потенціал ліги

Клуби ПФЛ підтримали ініціативу адміністрації ліги щодо нових підходів у розвитку маркетингової складової Ліги.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

- Приємно, що наша ініціатива, озвучена у інформаційному повідомленні на сайті ПФЛ, викликала чималий резонанс. Ми з колегами отримали схвальні відгуки, коментарі та запитання в тому числі від бізнесу. І це підтверджує, що професіональний футбол нижчих ліг не менш цікавий усім причетним до нього, аніж елітний футбол.

Ухваливши рішення балотуватися на посаду президента ПФЛ, відчував нагальну потребу у проведенні змін. У тому числі щодо створення сучасної якісної диджитал-платформи нашої організації, яка, в першу чергу, повинна відповідати сучасним потребам та очікуванням великої армії вболівальників, заради кого, власне, й запланували настільки масштабні зрушення. Приємно, що погляди та запропоновані кроки щодо змін підтримують і наші клуби.

- Чого ви очікуєте від впровадження цих змін у першу чергу?

- Ми впевненні, що наша нова платформа стане корисною та такою, що матиме попит як серед уболівальників, так і потенційних спонсорів та партнерів. Ми можемо і зобов’язані максимально використати потенціал наших змагань, які на сьогодні є найбільшими з точки зору географічного покриття, кількості учасників та охоплення вболівальників з усієї України і не тільки. Наше спільне завдання з клубами – правильно використати цей ресурс.

- Які цікавинки очікують уболівальників?

- У першу чергу це будуть оновлені та зручні для використання версії всіх інтернет-ресурсів ПФЛ, які розробляються за найкращими європейськими зразками. Йдеться про абсолютно новий формат нашого сайту та створення його адаптованої мобільної версії.

Будуть переформатовані соціальні сторінки, які наповнюватимуться як оперативною інформацією, так і сучасним цікавим контентом. У тому числі й про історію нашого футболу, клубів та змагань, оригінальною та корисною статистичною інформацією від наших партнерів тощо.

Створимо оновлений структурований YouTube-канал, на якому будуть консолідовані прямі трансляції матчів Першої та Другої ліги з єдиною графікою та оригінальними заставками. Оперативні огляди матчів та відповідні сюжети про найкращі голи. Будуть окремі програми про наші клуби, сюжети та інтерв’ю з гравцями та тренерами. Вболівальників чекатимуть різноманітні вікторини та конкурси з призами як від партнерів, так і від клубів.

Попередньо зробили аналітику нашої аудиторії за віковими параметрами та уподобаннями, яка показує, що ми рухаємося у правильному напрямку. Тож, усі, як ви кажете, цікавинки, будуть ширше представлені пізніше, після запуску нашої оновленої платформи та стануть в нагоді для шановних уболівальників.

- Хто займається розробкою та впровадженням цих робіт із повного перезапуску інтернет-ресурсів?

- Наскільки розуміємо, це достатньо серйозна робота, яка потребує відповідних коштів? Так, дійсно, щоб на належному рівні виконати такі роботи, потрібне професійне спеціалізоване диджитал-агентство. І ми до цього питання дуже серйозно поставилися. Навіть більше, розуміли, що створення таких змін в наших інтернет-ресурсах потрібно робити не тільки з урахуванням сьогодення, а й з прицілом на перспективу завтрашнього дня, враховуючи тенденції та розвиток диджиталізації у нашому повсякденному житті та близької нам спортіндустрії.

Була проведена робота з вивчення ринку, попередні звернення та оцінка відповідності нашим потребам. Не в останню чергу важливим було те, щоб наш майбутній партнер, як то кажуть, "перейнявся та загорівся", в хорошому сенсі цього слова, нашим футбольним запалом.

Так була обрана одна з провідних агенцій з комплексним підходом та супроводом, якій близька наша футбольна тема, бо вони самі беруть участь у футбольних аматорських профільних змаганнях та є вболівальниками. Що важливо, вони пішли нам назустріч у зниженні та оптимізації вартості за свої послуги. Надалі плануємо розробити з ними також партнерську програму, яка може стати в нагоді як нашим клубам, так і іншим учасникам спортивного ринку.

- З урахуванням того, що трансляції матчів здійснюватимуться на YouTube-каналі ПФЛ, чи плануєте ви залучати телеканали? Чи, можливо, було б доречно розглянути організацію трансляцій в так званому комерційному перегляді на платформі ОТТ-сервісів, який нині набирає обертів?

- У першу чергу розглядаємо задачу з максимального охоплення покриття країни та доступності для перегляду матчів уболівальниками. Тоді це відповідатиме критеріям популяризації наших змагань, кожного клубу з кожного регіону, міста та селища.

Враховуючи, що на сьогодні активно відбувається впровадження технологій для покриття територій як стандартного, так і мобільного інтернету в нашій країні, тенденції отримання контенту аудиторією через мобільні пристрої (це також дані аналітики), трансляції через YouTube-канал ПФЛ будуть популярними та консолідують велику аудиторію.

Якщо у телевізійних каналів будуть цікаві пропозиції, які відповідатимуть потребам ПФЛ та нашої аудиторії, ми з задоволенням розглянемо їх на взаємовигідних умовах. Щодо платного перегляду, то вважаємо, що зараз це не на часі з різних точок зору. Спочатку потрібно довести наш продукт до належної якості трансляцій та супровідного контенту, щоб це відповідало запиту аудиторії та готовності до такого формату.

У нас є час для того, щоб формувати нашу платформу та поступово йти до наступного етапу.

А за футбольними клубами залишається важлива складова їх контенту - тримати на такому ж високому рівні яскравий та безкомпромісний футбол та радувати своїх вболівальників.

- У своїй передвиборчій програмі ви говорили про необхідність залучення спонсорів для змагань ПФЛ, можливості підтримки клубів та витрат на розвиток змагань. Після цих декількох місяців роботи, ви зараз упевнені у тому, що це реально?

- Так. І з кожним днем ця упевненість зростає. По-перше, завдяки розумінню наших потреб зі сторони керівництва Української асоціації футболу та її президента Андрія Павелка наразі відбувається юридичне оформлення делегованих нам "УАФ Маркетинг" комерційних прав. І тепер ми в змозі дійсно створити централізовану маркетингову платформу, яка стане плацдармом для подальшої роботи з формування нашого рекламного продукту, прозорим та зрозумілим відносинам з клубами та майбутніми спонсорами.

По-друге, як я казав вище, наші зміни в маркетингових підходах дають можливість сформувати ефективну спонсорську програму та її аргументовану цінову політику. Цими питаннями в нас займаються професійні люди з великим досвідом роботи у цій сфері, новий директор нашої ТОВ "ЛІГА ФУТБОЛ" Олексій Десятник та наш маркетинговий партнер - керівник ТОВ "Спорткомм" Сергій Омельченко.

- Чи діє угода з компанією "Select" щодо офіційного м’яча? Які ще пакети на кшталт цього будуть запропоновані спонсорам (наприклад, неймінг турніру чи індивідуальні призи тощо)?

- Так, компанія "Select" є нашим надійним партнером зі статусом "Офіційного м’яча змагань" на найближчі сезони і сподіваємося, вони задоволені співробітництвом. З урахуванням розвитку нашого диджитал-напрямку, вони позитивно відгукнулися на наші пропозиції щодо поглиблення використання деяких опцій, в тому числі надання своїх м’ячів у якості призів та деяких інших.

Інформацію про інші категорії спонсорських програм поки залишу на пізніше. Наразі ще йде робота з їх формування. Вони будуть корисними та ефективними для комунікації майбутніх партнерів з нашою аудиторією. В будь-якому випадку ми відкриті та зацікавленні у співпраці задля розвитку та розбудови нашого футбольного господарства.

І дуже символічно, що ми всі разом будемо причетні до цих змін саме у рік 25-річчя з дати заснування нашої організації.

Разом із тим, хочу всіх привітати з Новим 2021 роком, побажати всім тепла в родинах і кохання в серці. Переконані, що наступний футбольний рік буде не менш цікавим і інтиргуючим, ніж цей, що минає. Перемог усім нам!", - розповів Каденко.