Кравчук залишив Олімпік

Гравець у складі донецької команди зіграв 30 матчів

Джерело - ФК Олімпік.

Дія контракту півзахисника Андрія Кравчука з донецьким Олімпіка підійшла до кінця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони вирішили угоду не продовжувати. Андрій отримав статус вільного агента і залишив розташування команди.

Кравчук є вихованцем донецького Шахтаря. Він приєднався до Олімпіку взимку 2018 року.

За два з половиною сезони в складі головної команди донеччан 21-річний футболіст провів 30 поєдинків, зумівши відзначитися 2-ма забитими голами та віддати 5 результативних передач.

Нагадаємо, Олімпік зіграв внічию зі Львовом.