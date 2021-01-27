Буффон хоче продовжити контракт з Ювентусом

Джанлуїджі Буффон хоче залишитися у Ювентусі

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон розраховує продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Легендарний голкіпер хоче залишитися в таборі "старої сеньйори" ще на один рік і стати найстаршим гравцем чемпіонату Італії.

У четвер, 28 січня, Буффону виповниться 43 роки. У нинішньому сезоні досвідчений голкіпер відіграв 6 матчів за Ювентус, в яких пропустив чотири м'ячі.

Відзначимо, що Буффон приєднався до Ювентуса в липні 2001 року, перейшовши з Парми за 52,8 мільйона євро. Через 17 років він приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, де провів один сезон, а потім повернувся в туринський клуб.

Раніше, Буффон отримав свій подарунок від Мессі.