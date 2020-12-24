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Буффон отримав свій подарунок від Мессі

Сьогодні 15:50 Valeriy Ruchka 355 0
Буффон отримав свій подарунок від Мессі

42-річний італійський воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон отримав дві пляшки пива від 33-річного аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Нещодавно Мессі забив 644-й гол за Барселону, побивши рекорд Пеле за кількістю голів у складі одного клубу. В честь цього Мессі, спільно з однією з пивних компаній, вирішив розіслати пронумеровані пляшки з пивом всім воротарям, яким він забивав у складі "блаугранас". Буффону дісталися №514 і №515.

"Дякую за пиво. Прийму це як комплімент. У нас були великі битви в ці роки! Лео, вітаю з побиттям рекорду. Це дійсно неймовірне досягнення", — написав Буффон.

 
 
 
 
 
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A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

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