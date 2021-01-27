Ігало покинув Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Одіон Ігало оголосив про відхід з команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Важко усвідомлювати, що мрія добігає кінця. Але я дякую Господу за те, що він допоміг мені реалізувати мрію всього життя і надіти футболку Манчестер Юнайтед, а також представляти цей великий клуб. Це була честь, яку я завжди буду цінувати і за яку буду дякувати.

Хочу сказати тренеру спасибі за довіру, яку він проявив, коли багато в мене не вірили. Не можу теж не висловити подяку партнерам, яких мені буде не вистачати. Було дуже весело, я завжди з нетерпінням чекав можливості тренуватися і проводити час з усіма вами. Молюся, щоб ми виграли АПЛ і Кубок Англії в цьому році.

Спасибі найкращим уболівальникам на світі, нам не вистачало вас, але ми чули вас. Не можемо дочекатися вашого повернення. Я назавжди залишуся уболівальником Манчестер Юнайтед. "Одного разу червоний" - назавжди "червоний", - розповів Ігало.