 Ігало покинув Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Ігало покинув Манчестер Юнайтед

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Ігало попрощався з Манчестер Юнайтед
Ігало покинув Манчестер Юнайтед
#Ігало, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Одіон Ігало оголосив про відхід з команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Важко усвідомлювати, що мрія добігає кінця. Але я дякую Господу за те, що він допоміг мені реалізувати мрію всього життя і надіти футболку Манчестер Юнайтед, а також представляти цей великий клуб. Це була честь, яку я завжди буду цінувати і за яку буду дякувати.

Хочу сказати тренеру спасибі за довіру, яку він проявив, коли багато в мене не вірили. Не можу теж не висловити подяку партнерам, яких мені буде не вистачати. Було дуже весело, я завжди з нетерпінням чекав можливості тренуватися і проводити час з усіма вами. Молюся, щоб ми виграли АПЛ і Кубок Англії в цьому році.

Спасибі найкращим уболівальникам на світі, нам не вистачало вас, але ми чули вас. Не можемо дочекатися вашого повернення. Я назавжди залишуся уболівальником Манчестер Юнайтед. "Одного разу червоний" - назавжди "червоний", - розповів Ігало.

Нагадаємо, Ігало відмовився від 75 млн євро заради Манчестер Юнайтед.

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