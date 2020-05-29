Нападник відмовляється від 75 млн євро заради Манчестер Юнайтед

Джерело - espreso.tv.
Нігерійський нападник Одіон Ігало хоче залишитися в Англії і відмовляється від контракту на 75 млн євро, який йому пропонують у Китаї.
Про це повідомляє Daily Star.
Керівництво китайського Шанхай Шеньхуа запропонувало новий контракт нападнику Одіону Ігало, який виступає на правах оренди за МЮ. Китайці готові підписати з нігерійцем новий трирічний контракт на суму 75 млн євро.
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Ігало готовий відмовитися від цієї пропозиції, бо хоче залишитися в Англії і продовжити виступи за Манчестер Юнайтед.
30-річний нігерієць виступає за англійський клуб з зими 2020 року на правах оренди. З того часу Одіон Ігало провів 8 матчів і забив 4 м'ячі.
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