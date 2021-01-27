В УЄФА спростували зміну формату Євро-2020

В УЄФА відреагували на чутки про перенесення Євро-2020 до однієї країни

В УЄФА підтвердили, що мають намір провести чемпіонат Європи з футболу в 12 різних країнах.

Про це повідомляє The Independent.

Розмови щодо формату турніру активізувалися в зв'язку з тим, що настав дедлайн для повернення квитків на матчі. Зазначається, що УЄФА підтримує контакти з організаторами з усіх 12 міст і вони висловлюють намір провести турнір, навіть якщо буде обмежено кількість вболівальників на стадіонах.

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План УЄФА на випадок надзвичайних ситуацій передбачає чотири основні варіанти: повні стадіони, 75, 50 та 25-відстокова заповненість трибун.

Наразі УЄФА не підтримує варіанти з можливим перенесенням турніру і проведенням його в одній-двох країнах.

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.