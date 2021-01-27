Збірна України зіграє спаринг з Болгарією

Матч відбудеться 11 листопада

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч із Болгарією.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Гру заплановано на 11 листопада, матч відбудеться в Україні. Товариський поєдинок передуватиме матчу синьо-жовтих в рамках відбору до ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини (16 листопада).

Це вже буде 15-й запланований на 2021 рік поєдинок збірної, разом з офіційними матчами Євро-2020, відбору до ЧС-2022 та товариськими зустрічами з Бахрейном, Північною Ірландією та Кіпром.

Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020.