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Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020

Сьогодні 09:47 796 0
Андрій Шевченко прокоментував завдання збірної України
Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020
#Шевченко, #Євро-2020

Джерело - footballua.tv.

Збірна України на чемпіонаті Європи повинна виходити зі своєї групи.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми завжди дивимося в майбутнє з оптимізмом. Нас чекає важкий і насичений рік. Сподіваюся, що ми впораємося з коронавірусом, в світі з'явилася вакцина, країну намагаються налагодити вакцинацію. Думаю, ближче до літа питання проведення Євро відпаде одразу ж.

На Євро-2020 ми будемо піднімати планку високо. Спочатку наша задача - вийти з групи. Далі все буде залежати від того, як ми будемо готові. Важливо, щоб наші гравці були готові на 100%. Слідкую за Ярмоленко, Маліновським, Зінченком, почали збори Динамо і Шахтар. Мої помічники поїдуть в Туреччину на перегляд кандидатів не тільки для національної збірної, а й для молоді з 15-16 років. Для цього ми взяли фахівця в штаб, щоб він міг координувати роботу молодіжних та національної команд.

Ми скучили за фанатами, чекаємо вас. Сподіваюся, в цьому році вони повернуться на стадіони, нам буде потрібна їхня підтримка", - розповів Шевченко.

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