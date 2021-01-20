Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2020

Збірна України на чемпіонаті Європи повинна виходити зі своєї групи.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми завжди дивимося в майбутнє з оптимізмом. Нас чекає важкий і насичений рік. Сподіваюся, що ми впораємося з коронавірусом, в світі з'явилася вакцина, країну намагаються налагодити вакцинацію. Думаю, ближче до літа питання проведення Євро відпаде одразу ж.

На Євро-2020 ми будемо піднімати планку високо. Спочатку наша задача - вийти з групи. Далі все буде залежати від того, як ми будемо готові. Важливо, щоб наші гравці були готові на 100%. Слідкую за Ярмоленко, Маліновським, Зінченком, почали збори Динамо і Шахтар. Мої помічники поїдуть в Туреччину на перегляд кандидатів не тільки для національної збірної, а й для молоді з 15-16 років. Для цього ми взяли фахівця в штаб, щоб він міг координувати роботу молодіжних та національної команд.

Ми скучили за фанатами, чекаємо вас. Сподіваюся, в цьому році вони повернуться на стадіони, нам буде потрібна їхня підтримка", - розповів Шевченко.