Турецький клуб покараний за борг перед Шахтарем

Антальяспор не розплатився з гірниками за Густаво-Бланко

Турецький Антальяспор отримав трансферний бан через накопичені борги за попередні трансфери.

Про це повідомляє Sadece Antalyaspor.

Клуб заборгував близько 4,5 мільйонів євро за трансфери Саміра Насрі, Данило Соузи Кампоса, Сасо Форнецці і Густаво Бланко-Лещука.

Точна сума, яку Антальяспор повинен "гірникам" за Бланко-Лещука не розкривається, але повідомляється, що клуб не має наміру наразі віддавати борги.

Аргентинець не виправдав очікувань в Антальяспор, забивши 5 голів і зробивши 3 гольові передачі в 34 матчах минулого сезону. У цьому сезоні Бланко-Лещук виступає за іспанський Ов'єдо в оренді.

Нагадаємо, Шахтар завершив збір у Туреччині та повернувся в Україну.