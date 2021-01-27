Ярмоленко отримав найгіршу оцінку серед усіх польових гравців

Українець не дуже вдало вийшов на заміну в матчі з Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-й хвилині матчу 20-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (3:2) і отримав найнижчу оцінку за гру.

Про це повідомляє WhoScored.

За цей час українець віддав всього три передачі (дві точних) і допустив одну втрату. Авторитетний портал WhoScored оцінив виступи Андрія оцінкою 5.8. Менше набрав лише воротар молотобійців Лукаш Фабьянскі (5.7).

Варто відзначити, що два інших футболісти, які виходили на заміну у Вест Гема, також отримали менше шести балів.