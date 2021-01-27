Менеджер згадав підписання контракту з легендарним тренером

Джерело - Гордон.

Керівництво Динамо за один день підписало контракт з легендарним тренером Валерієм Лобановським.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми за один день підписали контракт з Лобановським. Тоді зарплати були сміховинними в порівнянні з тим, що отримують тренери сьогодні.

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