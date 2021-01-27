Джерело - Гордон.
Керівництво Динамо за один день підписало контракт з легендарним тренером Валерієм Лобановським.
Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.
"Ми за один день підписали контракт з Лобановським. Тоді зарплати були сміховинними в порівнянні з тим, що отримують тренери сьогодні.
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Мільйони? Та які мільйони! Я не пам'ятаю точно, але можна підняти [архіви]. Але це і близько не мільйони. Валерій Васильович особливо не торгувався, він зібрав хлопців, дуже хотів повернутися в клуб", - сказав Суркіс.