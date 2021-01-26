Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем

Президент киян розповів про ситуацію з НСК Олімпійський

Джерело - Гордон.

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс не в захваті від того, що потрібно ділити стадіон НСК Олімпійський з Шахтарем, однак виходу не було, тому, що арена не належить клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"У мене є мрія, щоб донецький Шахтар поїхав у свій регіон. Але мене звинувачують, наприклад, що Шахтар сьогодні грає в Києві і я [нібито] дав можливість [використовувати їм] центральний стадіон... Я нічого нікому не давав! Як президент клубу я був, природно, проти. Тому що [тепер нам] важко експлуатувати поле. Але люди опинилися не вдома. Тим більше стадіон належить державі. Тим більше гроші, які йтимуть на цей стадіон, - вони будуть цей стадіон якомога довше підтримувати. Ну грають...Але у мене є мрія, щоб вони поїхали у свій регіон, а ми грали в Києві і були єдиною командою, яка грає в Києві.

В таких речах - дурних, нерозумних - не треба нас звинувачувати, що я комусь щось... Я розумію, якби я пустив донецький Шахтар грати на нашому динамівському стадіоні, і грали б там і ми, і вони, - мене можна було б в цьому звинуватити. Але звинуватити в тому, що вони грають на державному стадіоні, підписали договір... Це смішно, просто смішно", - зазначив Суркіс.

З кінця минулого сезону Шахтар почав проводити домашні матчі не в Харкові, а в Києві.