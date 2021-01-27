Суркіс назвав найкращого гравця Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає Олександра Шовковського найкращим футболістом за весь час його керівництва у клубі.

Про це розповів сам функціонер.

"За часом, проведеним в команді - Олександр Шовковський вірою і правдою працював на команду. Він ніколи не нив та не стогнав. Це справжній патріот клубу.

Відверто кажучи, мені ніколи не надходило по ньому пропозицій. Можливо, всі розуміли, що це буде дорогий трансфер. Але я вважаю, що він чесно відпрацював всі роки в Динамо.