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Суркіс назвав найкращого гравця Динамо

Сьогодні 10:41 356 0
Президенту київського клубу ніколи не надходило пропозицій щодо Шовковського
Суркіс назвав найкращого гравця Динамо
#Динамо, #Суркіс

Джерело - Гордон.

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає Олександра Шовковського найкращим футболістом за весь час його керівництва у клубі.

Про це розповів сам функціонер.

"За часом, проведеним в команді - Олександр Шовковський вірою і правдою працював на команду. Він ніколи не нив та не стогнав. Це справжній патріот клубу.

Відверто кажучи, мені ніколи не надходило по ньому пропозицій. Можливо, всі розуміли, що це буде дорогий трансфер. Але я вважаю, що він чесно відпрацював всі роки в Динамо.

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Так, у нього були травми, але з ним завжди приємно вести діалог. Ми, як і раніше, підтримуємо спілкування.

Я навіть Михайлову кажу - ти одного воротаря за весь час підготував і сидиш, кайфуєш. І до тебе начебто немає питань", - відзначив Суркіс.

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