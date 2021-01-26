Суркіс пояснив звільнення Блохіна з Динамо

Українського тренера Олега Блохіна звільнили з Динамо через незадовільні результати команди.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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"На Олега Володимировича було витрачено величезну кількість грошей. Ні у кого з тренерів не було такої потужної трансферної кампанії, влиття в команду гравців, яких він хотів. І почав він прекрасно. Начебто все йшло за планом. Але коли команда дійшла до четвертого місця в чемпіонаті України ... Він може на мене ображатися, але треба ображатися тільки на самого себе: якщо ти берешся, ти повинен розуміти, що "Динамо" не може займати четверте місце", - сказав Суркіс.