У Динамо з’явився віцепрезидент з питань інновацій

Динамо оголосило про призначення віцепрезидентом з питань інновацій Марка Гінзбурга, який є відомим фахівцем у світі девелопменту та блокчейну.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Напевно ви пам'ятаєте, що однією з перших державних програм, які проголосив після призначення президентом України Володимир Зеленський, була програма Держава у смартфоні. Вона означала, що Україна мала стати лідером в інформаційному просторі.

Динамо буде реально втілювати цю програму в життя, робимо величезний крок до діджиталізаціі", – розповів Гінзбург.