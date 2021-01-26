 Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо

Сьогодні 16:29 1099 0
Григорій Суркіс активно займається справами Динамо
Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо
#Динамо, #Суркіс

Джерело - apostrophe.ua.

Журналісти сфотографували переписку народного депутата Григорія Суркіса у Верховній Раді, яка стосується потенційного трансферу Динамо.

Про це повідомляє Apostrophe.

"Щойно говорив з Луческу щодо Рікардо Алвеша, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому не подобається", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про трьох футболістів з ім'ям Рікарду Алвеш. Двоє з них - 21-річний та 27-річний атакувальні півзахисники є вільними агентами і можуть дістатися киянам безкоштовно. Також за португальську Тонделу виступає 29-річний центральний захисник Рікарду Алвеш, його контракт з клубом закінчується через півроку.

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