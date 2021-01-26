Луческу заблокував трансфер португальця у Динамо

Григорій Суркіс активно займається справами Динамо

Журналісти сфотографували переписку народного депутата Григорія Суркіса у Верховній Раді, яка стосується потенційного трансферу Динамо.

Про це повідомляє Apostrophe.

"Щойно говорив з Луческу щодо Рікардо Алвеша, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому не подобається", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про трьох футболістів з ім'ям Рікарду Алвеш. Двоє з них - 21-річний та 27-річний атакувальні півзахисники є вільними агентами і можуть дістатися киянам безкоштовно. Також за португальську Тонделу виступає 29-річний центральний захисник Рікарду Алвеш, його контракт з клубом закінчується через півроку.