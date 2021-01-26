Суркіс: Я не дам розвалити Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не готовий віддати клуб будь-кому.

Про це розповів сам функціонер.

"Що може мене змусити піти з поста президента Динамо? Ось якщо ви зараз скажете, що захочете покерувати і візьмете на себе фінансову складову. А якщо ви скажете, що просто хочете покерувати, напевно, я не піду.

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Якщо у вас є сміливість покерувати за свої гроші, значить, ви будете відповідально до цього ставитися. А просто покерувати, молоти язиком і розвалити... Поки я живий, я розвалити Динамо не дам", - відзначив Суркіс.