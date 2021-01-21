Джерело - iSport.ua.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS склала список найкращих національних чемпіонатів за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Вперше з 2006 року перше місце в рейтингу посіла італійська Серія А, яка набрала 1026 очок.
Англійська Прем'єр-ліга, яка очолювала список кращих ліг у 2019 році, зайняла друге місце, тоді як Італія піднялася з четвертого рядка.
Трійку кращих замкнув чемпіонат Бразилії, за яким йдуть Ла-Ліга і Бундесліга.
Українська Прем'єр-ліга розташувалася на 21-му місці з 477 очками, а РПЛ - 27-му рядку (420,5).
ТОП-10 найкращих ліг 2020 року версією IFFHS:
1. Італія - 1026 очок.
2. Англія - 1003.
3. Бразилія - 964.
4. Іспанія - 954.
5. Німеччина - 864.
6. Португалія - 721.
7. Франція - 661.
8. Парагвай - 610,5.
9. Аргентина - 603.
10. Еквадор - 579,5.
Нагадаємо, Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року.