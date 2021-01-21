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УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року

Сьогодні 21:09 138 0
Перше місце посіла італійська Серія А
УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року
#УПЛ

Джерело - iSport.ua.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики IFFHS склала список найкращих національних чемпіонатів за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вперше з 2006 року перше місце в рейтингу посіла італійська Серія А, яка набрала 1026 очок.

Англійська Прем'єр-ліга, яка очолювала список кращих ліг у 2019 році, зайняла друге місце, тоді як Італія піднялася з четвертого рядка.

Трійку кращих замкнув чемпіонат Бразилії, за яким йдуть Ла-Ліга і Бундесліга.

Українська Прем'єр-ліга розташувалася на 21-му місці з 477 очками, а РПЛ - 27-му рядку (420,5).

ТОП-10 найкращих ліг 2020 року версією IFFHS:

1. Італія - ​​1026 очок.

2. Англія - ​​1003.

3. Бразилія - ​​964.

4. Іспанія - 954.

5. Німеччина - 864.

6. Португалія - ​​721.

7. Франція - 661.

8. Парагвай - 610,5.

9. Аргентина - 603.

10. Еквадор - 579,5.

Нагадаємо, Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року.

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