 Яшкін назвав преміальні за часів Лобановського | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:52 1939
Рома готова купити Яремчука за 12 млн євро
Сьогодні 13:51 1094
Челсі оголосив про відставку Лемпарда
Сьогодні 13:40 913
Natus Vincere здолали Astralis та виграли Blast Premier
Сьогодні 08:05 471
Navi здолали Vitality та вийшли до фіналу Blast Premier
Вчора 22:23 445
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля та вийшов до 1/8 Кубку Англії
Вчора 20:54 815
Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й
Вчора 16:49 1357
Збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 14:55 1984
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 11:02 12740
Ястремська пропустить Australian Open
Вчора 08:24 2238
Блоги
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:36 571
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:05 2026 1
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:24 215
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:45 2693 2
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 518
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K Valeriy Ruchka
23.01.2021 16:16 1319
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві Valeriy Ruchka
23.01.2021 12:03 1736
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
22.01.2021 21:11 865
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
22.01.2021 19:31 1752
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
22.01.2021 17:01 1670
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:58 Футбол Рангнік відмовився очолювати Челсі 25
19:44 Футбол Гвардіола відреагував на звільнення Лемпарда 560
19:29 Футбол Хочолава оцінив підготовку Шахтаря 178
19:14 Футбол Яшкін назвав причину відходу з Динамо 786
18:57 Футбол Дніпро-1 обіграло Чукарички у контрольному матчі 229
18:49 Футбол Адріано хотів перейти у Динамо 433
18:32 Футбол Коваленко отримує одну з найнижчих зарплат у Шахтарі 717
18:15 Бокс Ломаченко: Повернувшись з матриці, я не чую, що говорять інші 263
17:59 Футбол Десна поступилася Партизану у товариському матчі 294
17:45 Футбол Шахтар хоче повернути Тейшейру 703
17:30 Футбол Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом 426
17:17 Футбол Яшкін назвав преміальні за часів Лобановського 1315
16:55 ММА Український боєць підписав контракт із UFC 433
16:44 Футбол Динамо завершило збір в ОАЕ та повертається в Україну 429
16:28 Футбол Абрамович пояснив звільнення Лемпарда 891
16:12 Футбол Капітан Динамо U-21 перейшов у Десну 604
15:52 Футбол Атлетіко - Валенсія 3:1. Огляд матчу 331
15:40 Футбол Тухель може замінити Лемпарда в Челсі 682
15:36 Блог Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу 572
15:25 Футбол Олімпік може орендувати вінгера Сочі Бахтиярова 435
15:09 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 43234
15:08 Футбол Марсель хоче призначити тренером Вальверде 388
15:05 Блог Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація 2034 1
14:53 Бокс Гарсія може провести поєдинок з Пакьяо 392
14:39 Футбол Бенітес може замінити Гаттузо в Наполі 736

Яшкін назвав преміальні за часів Лобановського

Сьогодні 17:17 1315 0
Артем Яшкін прокоментував зарплату у Динамо
Яшкін назвав преміальні за часів Лобановського
#Яшкін, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо за часів Валерія Лобановського отримували серйозні преміальні тільки в Лізі чемпіонів.

Про це розповів колишній гравець киян Артем Яшкін.

"У Динамо у мене зарплата була найменша в той час – 5 тис доларів. В Уралані мені підйомні дали 50 тис доларів, потім ще на наступний рік дали. Зарплата була 500 доларів, але преміальні за перемогу 4 тисячі на виїзді, 3 - вдома. Яковенко правильно розсудив: нехай у них буде маленька зарплата, але хороші преміальні, щоб кожен прагнув бути в складі і виграти гру. Я "накосив" там нормально.

У Динамо преміальні були тисяча доларів за перемогу, але тільки, якщо виграємо чемпіонат. У той час, коли я грав, не було надзвичайних сум. Але в Лізі чемпіонів були хороші преміальні. У груповому турнірі отримували 20 тис доларів за перемогу.

В Уралані я заробляв більше. У Динамо зарплата не змінилася навіть тоді, коли заграв у збірній України. Я підходив до Ігоря Михайловича, питав: "Можна трохи додати?". Сказав: "Я подумаю". Але так і не вийшло додати", - сказав Яшкін.

Коментарі ()