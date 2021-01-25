Яшкін назвав преміальні за часів Лобановського

Гравці Динамо за часів Валерія Лобановського отримували серйозні преміальні тільки в Лізі чемпіонів.

Про це розповів колишній гравець киян Артем Яшкін.

"У Динамо у мене зарплата була найменша в той час – 5 тис доларів. В Уралані мені підйомні дали 50 тис доларів, потім ще на наступний рік дали. Зарплата була 500 доларів, але преміальні за перемогу 4 тисячі на виїзді, 3 - вдома. Яковенко правильно розсудив: нехай у них буде маленька зарплата, але хороші преміальні, щоб кожен прагнув бути в складі і виграти гру. Я "накосив" там нормально.

У Динамо преміальні були тисяча доларів за перемогу, але тільки, якщо виграємо чемпіонат. У той час, коли я грав, не було надзвичайних сум. Але в Лізі чемпіонів були хороші преміальні. У груповому турнірі отримували 20 тис доларів за перемогу.

В Уралані я заробляв більше. У Динамо зарплата не змінилася навіть тоді, коли заграв у збірній України. Я підходив до Ігоря Михайловича, питав: "Можна трохи додати?". Сказав: "Я подумаю". Але так і не вийшло додати", - сказав Яшкін.