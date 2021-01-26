Антунеш виступає в Португалії за Спортінг

Чинний чемпіон Болгарії Лудогорець серйозно цікавиться послугами 33-річного лівого захисника лісабонського Спортінга Віторіну Антунеша, відомого в Україні за виступами у Динамо.

Про це повідомляє dsport.bg.

За Спортінг Антунеш виступає з минулого літа, коли перебрався в стан левів на правах вільного агента з Хетафе, підписавши контракт на два роки.

На цей час Антунеш є лише гравцем резерву в Спортінгу, а тому буде не проти змінити клуб вже в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, на контракті в Динамо Антунеш був з 2015 по 2018 роки.

Раніше, Яшкін назвав причину відходу з Динамо.