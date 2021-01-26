Джерело - sport.ua.
Чинний чемпіон Болгарії Лудогорець серйозно цікавиться послугами 33-річного лівого захисника лісабонського Спортінга Віторіну Антунеша, відомого в Україні за виступами у Динамо.
Про це повідомляє dsport.bg.
За Спортінг Антунеш виступає з минулого літа, коли перебрався в стан левів на правах вільного агента з Хетафе, підписавши контракт на два роки.
На цей час Антунеш є лише гравцем резерву в Спортінгу, а тому буде не проти змінити клуб вже в зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, на контракті в Динамо Антунеш був з 2015 по 2018 роки.
Раніше, Яшкін назвав причину відходу з Динамо.