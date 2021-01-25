Яшкін назвав причину відходу з Динамо

Ексфутболіст Динамо Артем Яшкін пояснив, чому пішов з київського клубу.

Про це розповів сам гравець.

"Я прийняв пару неправильних рішень. І це все зламало. По-перше, відхід з Динамо. Я ж сам пішов, мене ніхто не виганяв. Річ у тому, що я захворів на бронхіт і ніяк не міг вилікуватися. Я приходжу на тренування і кашляю. Проходить місяці три, а я не можу ніяк. Малюта (лікар Динамо - прим.) Чи то мене не долікував, чи то ще щось. Я пробігаю і не можу далі.

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І виходить так, що з боку це виглядає, як ніби я симулюю. А він (лікар - прим.) пішов до Михайличенко і сказав: "По-моєму, він симулює". Мені це в обличчя сказали. І я психанув. Засмутився і образився, що ось так. І прийняв неправильне рішення. Михайличенко мені каже: "Я не вірю, що ти не можеш вилікуватися, бо мені так сказав Малюта".

З Лобановським у мене не було жодної розмови. Якби була розмова, я впевнений, що він би мені сказав: "Не бери це в голову". Як людина, мені здається, він би мене залишив", - сказав Яшкін.