ПСЖ запропонував щедрий контракт Рамосу

Капітан Реала може продовжити кар'єру у Франції

Французький ПСЖ запропонував контракт захиснику Реала Серхіо Рамосу.

Про це повідомляє Onda Cero.

Йдеться про трирічну угоду з зарплатою в 15 мільйонів євро на рік.

Реал не готовий запропонувати своєму капітанові такі ж умови - йдеться в першу чергу про термін дії контракту. Контракт Рамоса з Реалом закінчується влітку 2021 року, після чого захисник стане вільним агентом.

Переговори з приводу нового контракту були припинені на початку січня. Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Рамоса проявляє Манчестер Сіті.