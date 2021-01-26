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ПСЖ запропонував щедрий контракт Рамосу

Сьогодні 10:10 402 0
Капітан Реала може продовжити кар'єру у Франції
ПСЖ запропонував щедрий контракт Рамосу
#Реал, #Рамос, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Французький ПСЖ запропонував контракт захиснику Реала Серхіо Рамосу. 

Про це повідомляє Onda Cero.

Йдеться про трирічну угоду з зарплатою в 15 мільйонів євро на рік.

Реал не готовий запропонувати своєму капітанові такі ж умови - йдеться в першу чергу про термін дії контракту. Контракт Рамоса з Реалом закінчується влітку 2021 року, після чого захисник стане вільним агентом.

Переговори з приводу нового контракту були припинені на початку січня. Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Рамоса проявляє Манчестер Сіті.

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