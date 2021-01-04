Манчестер Сіті хоче переманити Серхіо Рамоса

Капітан Реала може покинути клуб

Манчестер Сіті стежить за ситуацією навколо Серхіо Рамоса і готується зробити спробу підписати капітана Реала.

Про це повідомляє ESPN.

Контракт Рамоса з Реалом закінчується в кінці поточного сезону, після чого він стане вільним агентом. Раніше переговори про продовження контракту були призупинені через фінансові проблеми клубу.

Манчестер Сіті готовий задовольнити фінансові запити 34-річного захисника і запропонувати йому контракт на два роки. При цьому продовження контракту Рамоса з Реалом залишається більш ймовірним варіантом продовження його кар'єри.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 асист в 16 матчах за Реал у всіх турнірах.