Колишній футболіст Динамо Артем Яшкін позбувся всіх заощаджень, зароблених за кар'єру.

Про це розповів сам футболіст.

"З нашої економічною ситуацією банки народжуються і лопаються. Я вибрав банки, які відразу були трупами. Рішення ми приймали разом з дружиною. Ніколи не думав, що так складеться і буду жити на зарплату.

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Мені пропонували повернути гроші за половину суми. Я погодився. Мене запитали, скільки у мене там грошей, чи є хоча б мільйон. Я сказав, що ні. Тоді їм стало не цікаво.

Зарплати тренера мені, звичайно, не вистачає", - сказав Яшкін.