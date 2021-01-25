Климовський: Бачу Яя Туре лише тренером

Обов'язки Яя Туре в донецькому Олімпіку визначаться після його приїзду до України.

Про це розповів головний тренер команди Ігор Климовський.

"Він поки ще до нас не прибув, повинен зовсім скоро тільки приїхати в Україну. Ми розуміємо, що він - видатна людина, футболіст. Спочатку хочемо з ним поговорити на предмет того, яку роль він для себе бачить і потім вже будемо визначатися з тим, якими будуть його обов'язки. Думаю він буде лише тренером", - сказав Климовський.